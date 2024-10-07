Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение - два эпизода растраты в особо крупном размере.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один из них связан с растратой свыше 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц", второй - с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

"Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь в новом деле идет о двух эпизодах - организация растраты средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Также Иванову вменяется растрата на сумму более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.