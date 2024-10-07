Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение - два эпизода растраты в особо крупном размере.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один из них связан с растратой свыше 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц", второй - с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
"Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что речь в новом деле идет о двух эпизодах - организация растраты средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Также Иванову вменяется растрата на сумму более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
"Через "Туринвест сервисиз лимитед" - дочернюю структуру Минобороны - Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе. Следствие установило, что ущерб при заключенной сделке составил свыше 200 млн рублей", - сказали в правоохранительных органах.