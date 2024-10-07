Стал известен предварительный ущерб от деятельности четы Чекалиных

Ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей, узнал Telegram-канал «112». По данным канала, только половину этой суммы семейная пара перевела в Дубай, используя счета покупателей марафонов в Сбере. Переводы за границу также осуществлялись и через другие банки.

Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема задержали 3 октября в Москве. На следующий день суд отправил ее под домашний арест. Мера пресечения действует до 26 ноября. Местом домашнего ареста определили поселок «Миллениум парк» в Истре.

Экс-сотрудник блогеров Чекалиных мог оклеветать работодателей

Как сообщалось ранее, «королева марафонов» дала признательные показания во время первого допроса. Допрос был проведен еще до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Однако затем она отказалась от признания.