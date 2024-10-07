Источник Telegram-канала 112 сообщил, что ущерб по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей. По данным собеседника канала, экс-супругам вменяют перевод половины из этой суммы в Дубай с «использованием счетов» покупателей марафонов в одном из российских банков.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивается, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

Экс-сотрудник блогеров Чекалиных мог оклеветать работодателей

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон заявила РИА Новости, что ее подзащитная не признает вину. 4 октября бывших супругов отправили под домашний арест.