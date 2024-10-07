ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет интернета и телефонии.

«Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — добавил он.

Напомним, что в холдинг ВГТРК входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия-24», «Россия Культура», свыше 80 региональных телерадиокомпаний, пять радиостанций и другие ресурсы. В прошлый раз сетевые ресурсы ВГТРК подвергались атаке в июне 2022 года — тогда работа медиаплатформы «Смотрим» и сайта «Вести.ru» была приостановлена примерно на час.