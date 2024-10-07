Стало известно о возможном закрытии гей-клубов в Москве

Два гей-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Москве, «Три обезьяны» и «Центральная станция», расположенные недалеко от станций метро «Баррикадная» и «Автозаводская», могут закрыть из-за пародий артистов на представителей воздушно-десантных войск (ВДВ) и участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, жители близлежащих районов написали заявление в полицию. Активисты разъяснили, что сотрудники столичного заведения, переодетые в платья и парики, шутят про армию. Иногда артисты клубов используют в своих номерах военную форму.

Общественники разузнали, что слишком любопытных персон охранники заведений выгоняют и заносят в черный список.

Летом клуб на «Баррикадной» проверяли сотрудники правопорядка, однако спустя несколько дней заведение вновь начало проводить вечеринки. Депутат Госдумы Виталий Милонов также написал в органы с просьбой о повторных проверках в клубах.