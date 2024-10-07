В Феодосии опровергли введение режима ЧС

В администрации Феодосии заявили, что в городе не вводили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети VK.

Информация о пожаре на нефтебазе в Феодосии появилась утром 7 октября. Глава местной администрации Игорь Ткаченко сообщил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Позже в администрации Феодосии объявили о введении режима техногенной ЧС муниципального уровня. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эту информацию, а в администрации города ее объяснили технической ошибкой.

Появились подробности пожара на нефтебазе в Крыму