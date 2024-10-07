В Феодосии опровергли введение режима ЧС
В администрации Феодосии заявили, что в городе не вводили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщается на странице администрации в соцсети VK.
Информация о пожаре на нефтебазе в Феодосии появилась утром 7 октября. Глава местной администрации Игорь Ткаченко сообщил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Позже в администрации Феодосии объявили о введении режима техногенной ЧС муниципального уровня. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эту информацию, а в администрации города ее объяснили технической ошибкой.
Появились подробности пожара на нефтебазе в Крыму
«Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», - отмечается на странице администрации.