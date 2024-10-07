Режим ЧС ввели из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по вопросам ГО и ЧС администрации города.

© m24.ru

Огонь полыхает на феодосийской нефтебазе. На месте происшествия работают спасатели.

Появились подробности пожара на нефтебазе в Крыму

О пожаре стало известно рано утром 7 октября. Советник главы Республики Крым Олег Крючков тогда сообщил, что жертв и пострадавших нет. Кроме того, по его словам, в Феодосию выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.