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В России вынесли приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии

В Якутии суд приговорил к девяти годам лишения свободы 23-летнего уроженца Центральной Азии, финансировавшего сирийских террористов. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

В РФ вынесли приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии
© globallookpress.com

Иностранец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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По данным ведомства, мужчина под влиянием соотечественника стал приверженцем радикальных исламистов. Он в WhatsApp вел переговоры с членами запрещенной в России террористической организации и переводил им деньги.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который причастен к финансированию международной террористической организации.

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