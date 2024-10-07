В Хабаровском крае тушат лесной пожар

Лесопожарные формирования тушат возгорание примерно в 50 километрах от поселения Коппи Советско-Гаванского района Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

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"Очаг находится в 51 километре западнее поселка Коппи, его площадь 38 гектаров", - проинформировали в министерстве.

Уточняется, что пожар возник по вине местного населения. К тушению привлечены 39 человек и 8 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошел 371 лесной пожар на общей площади 284 385,9 гектара. В сравнении с прошлым годом пожароопасный период в регионе проходит более благоприятно. За аналогичный период 2023 года на территории лесного фонда края были обнаружены очаги на общей площади порядка 830 тыс. га.