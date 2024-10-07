На Камчатке пропала группа туристов

Группа туристов, куда входит порядка шести человек, не выходит на связь в Елизовском районе Камчатки, их ищут спасатели. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет. Ситуацию осложняет то, что группа не зарегистрирована у спасателей. Точный состав и маршрут неизвестны. О пропаже сообщили ночью. Сегодня на поиски выдвинулась группа спасателей", - написал он.

Погода в Елизовском районе края солнечная, температура воздуха поднялась до +10 градусов тепла.