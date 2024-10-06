Российский турист умер на турецком курорте

Россиянин Сергей П. внезапно скончался в турецкой Аланье, сообщает местное издание Gercek Alanya. Мужчине было 55 лет. Официальные власти пока не подтвердили эту информацию.

Уточняется, что гражданин России почувствовал себя плохо, загорая на шезлонге у моря. Врачи прибыли по вызову в гостиницу в районе Окурджалар, где проживал мужчина. Его госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, спасти россиянина не удалось. Причина смерти не уточняется. Тело мужчины было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

Ранее в Турции произошло ДТП, в результате которого пострадали 12 человек. Туристический автобус, следовавший в Аланию, столкнулся с припаркованным на обочине автобусом, из которого выходили постояльцы отеля. Гражданство пострадавших не уточнялось. По данным источника телеканала РЕН ТВ, травмы получили россияне.

Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

В конце сентября в турецкой провинции Невшехир 18 человек пострадали в результате аварии с туристическим микроавтобусом. Транспорт перевернулся из-за того, что водитель потерял управление во время дождя. Известно, что путешественники возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию.