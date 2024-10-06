Двое детей погибли при пожаре в Подмосковье

В Подмосковье в результате пожара погибли две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

© Вечерняя Москва

— При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Глава семейства госпитализирован с ожогами, — написали в Telegram-канале министерства.

Пламя охватило двухэтажную баню в Воскресенске, на ее тушение были отправлены 33 сотрудника МЧС и 19 единиц техники. Они ликвидировали огонь на площади 79 квадратных метров.

В конце сентября пожар в жилом доме в Амурской области унес жизни женщины и троих детей. Обстоятельства и причину возгорания установят дознаватели МЧС России.