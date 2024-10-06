Стрельба произошла в «Лучшем торговом центре Швеции»

В Швеции произошла стрельба в торговом центре «Кунгсмессан» в городе Кунгсбака. Есть раненый, задержан подозреваемый. ТРЦ, где произошел инцидент, считается одним из самых безопасных в стране, в этом году он был признан «Лучшим городским торговым центром Швеции», сообщает издание Expressen.

В полиции подтвердили, что один человек получил ранение. Сейчас медики «прилагают усилия по спасению его жизни». Задержан подозреваемый. По словам свидетелей, это был человек в маске.

«Я ничего не знаю о задержанном и не имею никакой дополнительной информации о человеке, в которого стреляли. Пока мы не можем предоставить дополнительную информацию», — заявил Кристиан Браттгорд, представитель региональной полиции.

Посетитель ТРЦ Стефан Егербринг поделился с журналистами своими впечатлениями. Он обедал в «Кунгсмессане» с членами семьи, когда раздались выстрелы.

«Сильно бахнуло раз 5-6. Потом в нашу сторону побежало много людей, началась всеобщая паника, некоторые кричали, что в них стреляли», — поделился он.

Он добавил, что в торговом центре находился его 1,5-летний внук, которого пришлось спешно уносить из опасного места.

Свидетели говорят, что было много людей, пытавшихся выбраться, на парковке образовались большие очереди из спешно отъезжающих машин.

«Это было очень сюрреалистично. «Кунгсмессан» — безопасное место, где люди считают возможным предоставлять свободу своим детям. Здесь 11-летние подростки гуляют и сами делают покупки. Теперь большой вопрос, возможно ли такое в будущем», — заявила Анна-Мария Йоханссон.

По ее словам, она уже собиралась войти в торговый центр, но ее остановил охранник и сообщил, что произошла стрельба.

«Кунгсмессан» — торговый центр, имеющий около 100 магазинов, кафе и ресторанов. Ежегодно он привлекает пять миллионов посетителей. В 2024 году центр получил награды «Лучший городской торговый центр Швеции» и «Любимый центр шведов».

В Кунгсбаке живут 20 тысяч жителей, он находится в 30 км от Гетеборга – второго по величине города Швеции.