В российском регионе ребенок получил ранения в результате атаки ВСУ

В Белгородской области ребенок получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее. Родители обработали раны самостоятельно, от госпитализации в медицинское учреждение они отказались.

«В доме пробита кровля, выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены навес хозпостройки и автомобиль», — рассказал Гладков и уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько целей в воздушном пространстве Белгородской области, в Белгородском и Борисовском районах.