СК возбудил дела в отношении убивших трех жителей Курской области военных ВСУ

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины по факту убийства мирных жителей Курской области.

Об этом сообщил СК.

"В начале августа 2024 года боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и участники наемнических формирований в условиях вооруженного конфликта на территории Суджанского района Курской области совершили убийство с особой жестокостью не менее трех граждан Российской Федерации, проживавших на территории указанного района", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном организованной группой с особой жестокостью и общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, о террористическом акте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия и взрывчатых устройств, совершенном организованной группой, незаконном пересечении государственной границы, совершенном организованной группой, наемничестве.