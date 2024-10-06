Малолетние дети мигрантов занялись сексом прямо во дворе дома в Москве

Двое детей мигрантов занялись сексом во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил Telegram-канал «Многонационал».

© Вечерняя Москва

По его данным, инцидент произошел в Золоторожском проезде в столичном районе Лефортово. Очевидец случившегося отметил, что мальчику около 10 лет, а девочка — на пару лет младше. При этом, предварительно, дети являются родственниками — братом и сестрой из многодетной семьи из Киргизии, которая арендует квартиру в доме неподалеку. Отмечается, что их мать на данный момент беременна.

Впечатлившиеся случившемся местные жители призывают срочно принять меры, в частности предлагают депортировать мигрантов из России, следует из публикации.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования нападения мигрантов на жителей Самары.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении молодежных формирований мигрантов, которые терроризируют население Северной столицы.

В начале сентября мигранты устроили массовую драку в подмосковном городе Раменское, возбуждено уголовное дело.