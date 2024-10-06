Раскрыты подробности о совершившем теракт на вокзале израильского Беэр-Шеве

Теракт на центральном автовокзале в Беэр-Шеве совершил ранее судимый 29-летний Ахмед аль-Укаби из Негева. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Он совершил нападение на людей в трех местах на вокзале. Отмечается, что он — родственник террориста, совершившего аналогичное нападение на вокзале Беэр-Шеве в октябре 2015 года. Жертвой нападения стал солдат израильской армии (ЦАХАЛ).

По информации Telegram-канала Shot, второй жертвой атаки стала 20-летняя девушка. Еще 10 человек получили ранения. Кроме того, стало известно, что террорист родом из бедуинской деревни Хура.

Ранее сообщалось, что во время стрельбы на автовокзале четверо пострадавших получили огнестрельные ранения, а пятеро — легкие ушибы и травмы от осколков стекла.