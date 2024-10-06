Два теракта произошли в Израиле

Десять человек получили ранения при терактах в израильском городе Беэр-Шева
В израильском городе Беэр-Шева в результате терактов получили ранения 10 человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, теракты произошли возле центрального вокзала и на улице Шмириягу аЛеви.
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«Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу раненых», — пояснил источник.
Бригады MDA также оказывают медицинскую помощь одной женщине на месте происшествия. Она получила тяжелые ранения.
По предварительным данным, погибла девушка, военнослужащая ЦАХАЛ.