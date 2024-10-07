Блогера «Тринадцатого» арестовали на два месяца

Блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», задержан на два месяца. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным канала, ему предъявили обвинение по статье 318 Уголовного кодекса РФ за «Применение насилия в отношении представителя власти», что может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.

Во время допросов Гузенко отказался давать какие-либо показания следователям. Теперь он будет находиться в следственном изоляторе до 5 декабря, написал Telegram-канал Shot.

Кроме того, по информации СМИ, против блогера рассматривается возможность возбуждения дела по статье 228 Уголовного кодекса РФ о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

О задержании Тринадцатого в городе Новопавловске Ставропольского края стало известно в субботу, 5 октября.

Как сообщил Telegram-канал Shot, задержанный военкор Тринадцатый находился в федеральном розыске с марта 2022 года. При этом осенью 2021 года Гузенко назначали домашний арест, однако уже в начале весны следующего года военкор отправился в зону СВО.