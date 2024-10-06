В Новосибирске мигранты избили владельцев магазина

В Новосибирске иностранные граждане устроили дебош в одной из торговых точек, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 октября, в Заельцовском районе.

По данным канала, мужчины зашли в магазин с тем, чтобы купить сигареты и алкогольные напитки.

Девятнадцатилетняя девушка-продавец ответила покупателям, что в продаже сигарет нет. Затем, после того, как мигранты начали скандал, вызвала владельцев торговой точки.

После приезда хозяев началась драка. Мигранты избили предпринимателей, нанесли им тяжелые травмы. Прибывшие на место ЧП кареты скорой помощи увезли в клинику владелицу магазина и одного из мигрантов — ему предположительно «прилетело чем-то по голове».

Журналисты отметили, что иностранные граждане при задержании ругались, оскорбляли сотрудников Росгвардии, твердили, что им «ничего не будет и диаспора всё порешает».