Мощный пожар в «Каспийск-ЭКСПО» увеличился на 600 «квадратов»

В Каспийске площадь возгорания в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» увеличилась на 600 квадратных метров, в результате чего общая площадь охваченной огнем территории составила 700 квадратов. Ранее площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в тушении участвуют 39 специалистов и 13 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется, заключили в ведомстве.

В Каспийске 6 октября начался крупный пожар в «Каспийск-ЭКСПО». Согласно telegram-каналу Mash Gor, огонь охватил секции с бытовой техникой и оптовую точку продаж мягких игрушек.