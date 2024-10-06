В МЧС прокомментировали сообщения о взрыве трактора в центре Москвы

Столичный главк МЧС РФ опроверг данные о том, что в центре Москвы, в Большом каретном переулке якобы взорвался трактор. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты экстренных служб установили после приезда на место происшествия, что в ходе проводимых частной компанией строительных работ произошло замыкание кабеля, пояснили в МЧС.

«Информация, распространяемая в СМИ о взрыве трактора, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

В экстренных службах уточнили, что трактор повредил подземный силовой кабель, в результате чего произошло замыкание. Тракторист получил ожоги, врачи госпитализировали его в одну из столичных клиник.