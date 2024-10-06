Брат упавшей российской гимнастки рассказал подробности инцидента

Звезда цирка Валерия Запашная упала с шестиметровой высоты из-за ошибки во время исполнения трюка. Об этом изданию «Подъем» рассказал ее брат и руководитель шоу Ярослав.

© Lenta.ru

По его словам, падение произошло из-за человеческого фактора.

«Элементарный человеческий фактор, ошиблась в трюке. Состояние хорошее, бодрое, уже рвется в работу. Через месяц даже сможет висеть на ремнях, так что все прекрасно. Может отправим ее в Сочи отдохнуть», — заявил Запашный.

Он также рассказал о прошедшей у сестры операции на руке.

«На одной руке ей уже провели прекрасную операцию, главврач больницы делал, эта рука уже даже более способна на какие-либо движения, чем та, на которой обычный легкий перелом. А травмы в цирке были, есть и будут», — отметил руководитель шоу.

Ранее стало известно, что воздушная гимнастка упала с высоты шесть метров и сломала обе руки.