Командир корпуса "Князь Владимир" попросил освободить Копайгородского

Командир добровольческого корпуса "Князь Владимир" Денис Барило просит отпустить из СИЗО под свое наблюдение экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, который арестован на время предварительного расследования уголовного дела о растрате. Как говорится в ходатайстве генерал-майора, копия текста которого есть в распоряжении ТАСС, Копайгородский за проявленные боевые отличия представлен руководством части к госнаграде "3а отвагу".

"Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учетом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части. В случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения, говорится в документах. - Благодаря его организационным действиям, за июль-сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач".

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За проявленные боевые отличия 23 августа Копайгородский был представлен руководством воинской части к государственной награде "3а отвагу", следует из текста ходатайства командира добровольческого корпуса Барило "для предоставления в органы правосудия".