МВД прокомментировало информацию о смерти военкора Тринадцатого

Информация о смерти в отделе полиции военного блогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале заявили представители Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю.

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«Информация, размещенная в одном из телеграмм каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — сказано в сообщении.

Представители полиции попросили журналистов и представителей общественности «критически относиться к информации из непроверенных источников».

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В субботу Гузенко написал в Telegram-канале, что был задержан полицией, когда приехал в свой родной город Новопавловск на Ставрополье.

По данным канала Shot, Гузенко задержали по ч. 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Он находился в розыске с марта 2022 года. Эпизод произошёл в октябре 2021 года в Петербурге. Около девяти вечера Гузенко выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета. Военкор заявил, что это была самозащита и на него напали наркоманы-хулиганы. После задержания Тринадцатый «сломал стену в отделе полиции, так как был не согласен с происходящим».

Гузенко также писал, что после суда срезал с ноги браслет ФСИН, «отключил телефон и поехал в зону СВО». Затем он стал военкором и рассказывал в соцсетях о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.