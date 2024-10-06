Трактор взорвался в центре Москвы

Трактор взорвался в Большом Каретном переулке в центре Москвы, сообщает «360». По его данным, водитель получил сильные ожоги, его увезли в больницу.

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Отмечается, что в результате ремонтных работ в тракторе произошло замыкание высоковольтного кабеля. Пострадавшего мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Ранее в больнице Санкт-Петербурга скончался дорожный рабочий, получивший ожоги стоп при укладке асфальта. У 52-летнего мужчины обнаружили токсический эпидермальный некролез (синдром Лайелла), контактный ожог стоп третьей степени, а также сахарный диабет второго типа и тромбоэмболию легочной артерии. Пациент скончался в больнице.

В мае легковой автомобиль взорвался на заправочной станции в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия пострадали три человека. Их доставили в больницу Нальчика. Причины взрыва неизвестны. ЧП случилось на ГЗС «Премиум» около поселка Урвань. В один момент произошел сильный хлопок. Машину ВАЗ-2109 сильно повредило, после чего она загорелась.

Кроме того, в Ярославле загорелся мужчина, который наносил дорожную разметку. Инцидент произошел на улице Калинина после пожара, который случился в автомобиле. Стоящий рядом рабочий получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации.