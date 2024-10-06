Лерчек отказалась от своих признательных показаний

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них. Это произошло перед домашним арестом блогера, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сообщили правоохранительные органы.

В минувшую пятницу Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о переводе 251 млн рублей из РФ. До 26 ноября она не должна покидать дом в поселке «Миллениум парк» в Истре. Пользоваться интернетом блогеру запретили. Адвокат Чекалиной заявила, что ее подзащитная не признает вину.

Бывший муж Лерчек Артем Чекалин также не признал вину, однако был готов сотрудничать со следствием.

В правоохранительных органах заявили, что уголовное преследование связано с бывшими сотрудниками блогеров.

По неподтвержденным данным, Валерия и Артём Чекалины два года назад создали фитнес-приложение и оформили его на фирму в Дубае. Блогеры хотели, чтобы их заграничные подписчики могли оплачивать марафоны, так как с переводами денег в Россию тогда имелись сложности. В итоге Чекалиным вменили статью 193.1 о незаконном выводе средств, поскольку услуги оказывались на территории РФ, а деньги уходили в ОАЭ.