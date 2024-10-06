Бывшего депутата Тверской гордумы арестовали

Экс-депутат Тверской гордумы, доцент Тверского государственного технического университета Степан Черемных был аречтован в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из решения Басманного суда (есть в распоряжении ТАСС).

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«Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября 2024 года», — говорится в судебном постановлении.

В материалах уточняется, что Черемных замешан в получении взяток должностными лицами, в частности, его женой, бывшей главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Обвинение настаивает, что, будучи на свободе, обвиняемый может предупредить жену и других соучастников о ходе следствия и помочь им сокрыть доказательства вины.