Вода ушла со всех подтопленных территорий в камчатском селе

Паводковая ситуация в селе Соболево на Камчатке, где 3 октября река Большая Воровская вышла из берегов, стабилизировалась. Все придомовые территории освободились от воды, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Паводковая ситуация в селе Соболево стабилизировалась. За сутки уровень воды в реке снизился и составляет 303 сантиметра. Все ранее подтопленные территории освободились от воды", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил глава районной администрации Андрей Воровской, в селе действует режим ЧС. Паводок размыл два въезда на водопропускном сооружении на единственной дороге к селу Соболево вблизи реки Средняя Воровская. Были подтоплены 16 придомовых территорий.

Река Большая Воровская ежегодно выходит из берегов и подтапливает село Соболево, в котором проживают около 1,5 тыс. человек.