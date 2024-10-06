Воздушная гимнастка Запашная сорвалась с высоты во время выступления

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке. Об этом сообщил в личном блоге дрессировщик Эдгард Запашный.

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Он уточнил, что девушка выполняла сложный элемент на высоте шесть метров и упала. В результате этого она сломала обе руки. Запашная была госпитализирована в одну из больниц Кемерово, написал Запашный в своем Telegram-канале.

Позднее Запашную посетил ее брат Ярослав. По его словам, спортсменка вскоре сможет вернуться к выступлениям.

В конце июля другая воздушная гимнастка Диляра Бикмаева упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе в Кисловодске.

Цирковой артист не удержал баланс и сорвался с каната во время представления в Ростове-на-Дону. Он получил множественные травмы и умер в больнице. Сообщается, что трагедия произошла 14 июля.

В марте гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся с высоты во время представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе в Новосибирске, рассказала, что медики еще не поставили ей окончательный диагноз. Она отметила, что ситуация непростая, а допуск врачебной ошибки всерьез может поставить крест на карьере.