Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины

Несколько взрывов произошло на территории Хмельницкой области Украины. Об этом пишет местное издание "Общественное". Другие подробности о ситуации в регионе в материале не уточняются. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в шести регионах страны действует воздушная тревога. Речь идет о Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На территории Хмельницкой области сирены работали в период с 5:40 до 7:42 (совпадает с мск). 6 октября журналисты украинского телеканала ТСН рассказали о нескольких взрывах в Винницкой области. В тот момент в регионе, а также еще 10 областях страны действовала воздушная тревога. За день до этого серию взрывов зафиксировали в Киеве. Как писало местное издание "Страна.ua", украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Но более подробная информация о произошедшем не поступала.