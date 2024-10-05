Женщина с дробовиком взяла в заложники людей в роддоме в Турции

Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в родильном доме турецкой больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Неизвестная с оружием ворвалась в отделение неотложной помощи родильного дома и детской больницы города Кахраманмараш и взяла в заложники сотрудников больницы и стала угрожать пациентам. Никаких требований она не выдвигает.

На место происшествия уже приехали экстренные службы и турецкие спецподразделения.