Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке, упав с высоты 6 м. Об этом в Telegram-канале сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный.

"Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная выполняя сложный трюк упала с высоты около 6 метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей", - написал он.

Позднее Запашную посетил в палате ее брат Ярослав. По его словам, она вскоре сможет вернуться к выступлениям.