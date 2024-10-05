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Гимнастка Запашная во время выступления в кемеровском цирке сломала руки

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке, упав с высоты 6 м. Об этом в Telegram-канале сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный.

Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления
© РИА Новости
"Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная выполняя сложный трюк упала с высоты около 6 метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей", - написал он.

Позднее Запашную посетил в палате ее брат Ярослав. По его словам, она вскоре сможет вернуться к выступлениям.

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Эдгард Запашный
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