Военный блогер «Тринадцатый» прокомментировал свое задержание

Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» прокомментировал свое задержание. Ролик с обращением опубликован в его Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Тринадцатый»

Гузенко подчеркнул, что здоров, но он не знает на сколько его задержали. Он также попросил помощи в освобождении у подписчиков канала. Блогер подчеркнул, что не нужно «штурмовать УВД, а разрешить ситуацию цивилизованно.

Также блогер опроверг информацию о своем задержании из-за наркотиков.

Задержание военного блогера «Тринадцатого» попало на видео

5 октября Гузенко опубликовал видео, в котором рассказал о своем задержании. Он рассказал, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

По данным Telegram-канала Mash, блогера задержали за драку с полицейским на концерте в центре Новопавловска, куда он пришел, как пишет канал, в маске. Полицейские попросили его снять маску, в ответ Гузенко, заявил Mash, «набросился с кулаками» на них.

Telegram-канала Baza утверждает, что «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков. Его доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования и выписали протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).