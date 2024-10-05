Названа причина отравления детей в Саратовской области

Четверо детей в Саратовской области из-за невнимательности взрослых отравились таблетками от ОРВИ, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, две молодые женщины оставили своих детей в квартире знакомой в селе Барановка и отправились «по делам».

Две девочки и два мальчика находились на амбулаторном лечении с простудой — им необходимо было принимать разные препараты.

Женщина выдала детям таблетки, но перепутала лекарства и дозировку. В результате, школьники были госпитализированы с «отравлением неизвестным веществом».

Врачи после осмотра и оказания медицинской помощи выписали 5-летнего и 9-летнего мальчиков, 13-летнюю девочку. В больнице Саратова пока остается 7-летняя девочка, ее жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.