Энергодар остался без света

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре произошло аварийное отключение света. Об этом сообщают городские власти.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», — говорится в сообщении.

Причины отключения электроэнергии выясняют специалисты.

До этого главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило о подрыве сотрудника Запорожской АЭС Андрея Короткого. Спецслужба опубликовала видео взрыва. Причиной подрыва машины Короткого украинская разведка назвала то, что он сотрудничал с российскими властями и передавал им списки сотрудников ЗАЭС, которые придерживались проукраинской позиции. В СК России заявили, что 4 октября под автомобиль, припаркованный у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство.