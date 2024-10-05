Названа возможная причина пожара на нефтебазе в Перми

Неисправность электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожара на нефтебазе в промышленной зоне Осенцы в Пермском крае, сообщили в краевом МЧС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Инцидент произошел в пятницу, 4 октября. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м.

«В качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматриваются аварийный режим работы электрической проводки либо электрооборудования», — уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования ЧП было назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории края. Оно позволит подтвердить причину пожара.

Кроме того, начали проверку сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС России.