Названа причина голодовки певца Шарлота* в СИЗО
Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) провел в СИЗО однодневную голодовку, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, музыкант впал в депрессию, «совсем приуныл, устраивает скандалы».
В частности, когда в камере сломалось радио, Шарлот* «раскричался, потребовал перевода в другую, объявил голодовку».
«На следующее утро принесли кашу. Так голодовка закончилась. А сотрудники пообещали организовать приёмник», — пояснили журналисты.
Ранее певец предположил во время судебного заседания, что во всех его бедах виновата наложенная на него неизвестными злоумышленниками порча.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.