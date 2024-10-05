Названа причина голодовки певца Шарлота* в СИЗО

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) провел в СИЗО однодневную голодовку, пишет Telegram-канал Mash.

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По данным канала, музыкант впал в депрессию, «совсем приуныл, устраивает скандалы».

В частности, когда в камере сломалось радио, Шарлот* «раскричался, потребовал перевода в другую, объявил голодовку».

«На следующее утро принесли кашу. Так голодовка закончилась. А сотрудники пообещали организовать приёмник», — пояснили журналисты.

Ранее певец предположил во время судебного заседания, что во всех его бедах виновата наложенная на него неизвестными злоумышленниками порча.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.