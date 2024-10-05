Появились подробности нового уголовного преследования блогеров Чекалиных

Экс-супруги Чекалины не заплатили налоги за арабскую фирму, которой перечисляли деньги подписчики марафонов. По этой причине против Валерии (Лерчек) и Артема возбудили дело и отправили под домашний арест, сообщает SHOT.

Накануне в Троицком райсуде Москвы прошло заседание по делу о нелегальном выводе блогерами за рубеж более 250 млн рублей. В итоге Валерия и Артём Чекалины были отправлены под домашний арест.

Сегодня канал SHOT сообщил, что Лерчек и Артём два года назад создали фитнес-приложение и оформили его на фирму в Дубае. Блогеры хотели, чтобы их заграничные подписчики могли оплачивать марафоны, так как с переводами денег в Россию тогда имелись сложности.

Недавно ФНС отправила запрос дубайской компании по поводу налоговых задолженностей, но на него не ответили. После этого налоговики попросили Валерию сдать уточнённые декларации и доплатить налоги добровольно. Но из-за бракоразводного процесса и дележа имущества она на это не отреагировала.

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В итоге дело об уклонении от уплаты налогов переквалифицировали в статью 193.1 о выводе средств, поскольку услуги оказывались на территории РФ, а деньги уходили в ОАЭ.

Домашний арест Лерчек будет отбывать в съёмном доме в элитном посёлке «Миллениум». Артёму запрещено покидать коттедж в «Ильинке Лейнхаус». Обоим нельзя пользоваться интернетом. За детьми блогеров все это время будет следить родственница.