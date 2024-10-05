Бродячие собаки покусали детей в российском городе

Уличные собаки покусали школьников, идущих на утренние занятия, в городе Бодайбо Иркутской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел накануне утром на улице Урицкого в Бодайбо.

«По дороге в учебное заведение на двух девочек в возрасте 6 и 15 лет, а также 12-летнего мальчика напали собаки и причинили им телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Детей доставили в больницу. Прокуратура Бодайбо начала проверку «по факту обращения за медицинской помощью троих несовершеннолетних с укушенными ранами».

Причины инцидента устанавливаются, надзорные органы намерены оценить, как местные власти соблюдали законодательство об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.

Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).