Украинку с болторезом задержали на границе РФ и Эстонии

Псковские пограничники совместно с дружинниками задержали гражданку Украины, которая незаконно пыталась перейти государственную границу. Женщина шла из Эстонии, у нее обнаружили болторез, плоскогубцы и походный набор для жизни в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ, пишет «АиФ-Псков».

Инцидент произошел в Печорском муниципальном округе. При содействии членов добровольной народной дружины пограничники задержали молодую женщину без документов.

Было установлено, что это гражданка Украины. В Россию женщина «следовала по личным мотивам». Все документы она оставила в Эстонии.

В личных вещах иностранки обнаружили средства для преодоления инженерных заграждений (плоскогубцы и болторез), а также наличные средства и вещи для длительного пребывания в лесу (фонарик, походные спички, газовую горелку)

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Гражданку Украины заключили под стражу.