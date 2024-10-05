Bild: по меньшей мере 11 человек пострадали из-за пожара в отеле на юге ФРГ

Минимум 11 человек пострадали, один находится в критическом состоянии в результате пожара, произошедшего в отеле города Бамберг (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

По информации издания, пожар, вероятно, вспыхнул на кухне на первом этаже в пятницу вечером. Гости отеля были эвакуированы. Пожар удалось потушить в течение полутора часов. Среди 11 пострадавших 2 получили травмы средней степени тяжести, 8 - легкие. Все они надышались дымом. Три человека доставлены в больницу, один из них с ожогами.

Точная причина пожара не установлена. По предварительным оценкам, ущерб составляет не менее €50 тыс.