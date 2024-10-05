У жительницы Москвы выманили более 20 тысяч рублей под предлогом лечения ежа

На днях питомцу стало плохо. Женщина нашла в интернете ветеринарную клинику и вызвала врача.

«Он даже не взял в руки ежа и сразу сказал, что у него пневмония, после чего порекомендовал лечение в стационаре под капельницами», — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

Ветеринар потребовал за оказание медпомощи 20 тысяч рублей. На следующей день он позвонил хозяйке ежа и сказал, что состояние питомца ухудшилось и нужно срочно менять терапию, добавив, что это обойдётся ещё в пять тысяч рублей. Женщина перевела ему деньги. После этого медик перестал выходить на связь. Где находится животное — неизвестно.

Полиция начала проверку по факту инцидента.