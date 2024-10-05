В Алтайском крае прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Шелаболихинского района Александр Шушунов.

© телеграм-канал Александра Шушунова

«Сегодня в Шелаболихе произошла неприятная ситуация. Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — заявил Шушунов.

По его словам, вода разрушила дорогу, соединяющую две части села.

Он добавил, что «ситуация непростая» и призвал не нагнетать обстановку и не распространять слухи, поскольку меры по устранению ЧП уже предпринимаются. Организовано дежурство на дамбе, чтобы предотвратить несчастные случаи. В объезд участка запущено бесплатное автобусное сообщение.

На месте работают спасатели. СМИ отмечают, что потоком унесло мост, связывающий село с другими населенными пунктами.

Ране в Орске рассказали о восстановительных работах на нескольких участках дамбы.