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ВСУ атаковали автобус в Горловке дроном, пострадали девять человек

В результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке ранены водитель и восемь пассажиров, обстрелу также подверглось административное здание, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

ВСУ атаковали автобус в Горловке дроном, пострадали девять человек
© РИА Новости

В своем Telegram-канале он указал, что атака произошла утром и, к счастью, обошлось без погибших.

Изначально сообщалось о шести раненых, однако позже Иван Приходько уточнил, что число пострадавших увеличилось до девяти человек.

Он также добавил, что в результате обстрела были повреждены одно из административных зданий в Горловке. Приходько выразил сожаление в связи с инцидентом и подчеркнул, что день начался тяжело из-за атак.

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Иван Приходько
Горловка