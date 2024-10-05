ВСУ атаковали автобус в Горловке дроном, пострадали девять человек

В результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке ранены водитель и восемь пассажиров, обстрелу также подверглось административное здание, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

В своем Telegram-канале он указал, что атака произошла утром и, к счастью, обошлось без погибших.

Изначально сообщалось о шести раненых, однако позже Иван Приходько уточнил, что число пострадавших увеличилось до девяти человек.

Он также добавил, что в результате обстрела были повреждены одно из административных зданий в Горловке. Приходько выразил сожаление в связи с инцидентом и подчеркнул, что день начался тяжело из-за атак.