Блогер Лерчек расплакалась в зале суда

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, расплакалась в зале суда, который решал вопрос о домашнем аресте по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания блогер заявила, что воспитывает троих детей, зарабатывает в интернете и продолжает платить налоги. Чекалина просила не назначать ей домашний арест и не лишать ее источника заработка.

Ранее суд в Москве отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину. Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 ноября. На нем настаивало следствие, утверждая, что в противном случае Чекалина может уничтожить или скрыть доказательства преступления.

До этого сообщалось, что ту же меру пресечения избрали в отношении бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.