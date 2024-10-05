Школьник получил сильные ожоги во время игры в прятки

В Северной Осетии десятилетний мальчик получил сильные ожоги во время игры в прятки. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, это произошло в селе Чермен. Игравший с друзьями школьник решил спрятаться за забором, но сорвался и упал в трансформаторную будку. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему требуется операция по пересадке кожи.

Ранее россиянка попала в ожоговый центр после занятий в автошколе. Жительница Уфы получила тяжелые травмы в учебной машине из-за задымления. Предположительно, в автомобиле сломалась печка и антифриз попал в салон.

До этого сообщалось о неудачной попытке 16-летнего москвича создать в домашних условиях компонент ракетного топлива. В результате подросток получил сильные ожоги глаз.