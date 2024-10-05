В Северной Осетии ребенок получил сильные ожоги во время игры в прятки

В Северной Осетии школьник получил сильные ожоги, играя во дворе в прятки. Мальчик упал на трансформаторную будку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Чермен. Школьники играли на улице в прятки. В какой-то момент один из детей решил спрятаться за забором, перелез через ограждение и упал на трансформаторную будку.

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Ребенок получил сильные ожоги, ему потребовалась помощь медиков. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, мальчику потребуется операция по пересадке кожи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани врачи спасли 12-летнего мальчика, который упал в костер. Ребенок отдыхал с семьей на природе, сел на походный стульчик и вместе с ним упал в огонь. Врачи 25 дней боролись за жизнь пострадавшего — ему диагностировали глубокие термические ожоги порядка 60% покровов тела.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница провалилась в открытый колодец.