Фигурант дела о сухпайках для Минобороны ранее был условно осужден за растрату

Брянский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку за растрату в особо крупном размере бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова, который сейчас арестован в рамках нового уголовного дела. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Пешков не признал вину.

Сейчас ему вменяется хищение при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО).

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"Приговором Брянского военного суда от 7 декабря 2023 года Пешков и его подельник Белов Антон Дмитриевич были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Оба фигуранта получили условные сроки. Пешков вину свою не признал", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевшей стороной по этому делу признано Минобороны РФ, исковые требования которого удовлетворил Брянский военный суд.