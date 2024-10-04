Появились подробности похищений пенсионеров в Краснодарском крае

В Краснодарском крае зафиксировали случаи похищения пенсионеров с последующей эксплуатацией в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве в самом регионе, а также ряде других, в том числе Москве, Адыгее и Дагестане. Подробности дела опубликовал «Московский комсомолец».

По данным издания, пенсионеров вербуют, используя разные методы, в том числе заманивание в автомобили и опаивание неизвестной жидкостью. Вернувшийся спустя несколько месяц домой 53-летний Сергей Жадан из станицы Кавказской рассказал, что пережил жестокие пытки и издевательства, его заставляли работать на плантациях. Он отметил, что не пытался сбежать из-за угрозы насилия.

Еще один пенсионер — 77-летний Василий Храпач — из поселка Белозерного отправился с друзьями за ягодами и бесследно исчез по пути домой. Его до сих пор не нашли.

Отмечается, что в Краснодарском крае существует целая практика похищения для принудительного труда и об этом знают местные жители, однако боятся говорить на этот счет из-за угроз со стороны преступников.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о случаях похищения пенсионеров в Краснодарском крае, а также данные о том, что их направляют работать на стройке и в сельском хозяйстве в Москве, Адыгее и Дагестане.